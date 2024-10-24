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«Порту» — «Хоффенхайм»: прогноз «Чемпионата»

«Порту» — «Хоффенхайм»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Хоффенхайм».

Ставка: обе забьют за 1.62.

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«Драконы» в последнем матче Лиги Европы не смогли обыграть «Манчестер Юнайтед». Проигрывая по ходу встречи 0:2, они совершили камбэк и вышли вперёд – 3:2. Но в добавленное ко второму тайму время пропустили гол, и игра завершилась вничью – 3:3. Пропущенные мячи стали следствием ошибок «Порту». До этого в матче 1-го тура сине-белые уступили «Будё-Глимт» (2:3).

«Хоффенхайм» в минувшей встрече еврокубков добыл победу со счётом 2:0. Команда выглядела очень убедительно в атаке. Хотя начало сезона в Бундеслиге сложилось не лучшим образом. Постепенно заметен прогресс в игре сине-белых. Начали общий этап в Лиге Европы «деревенские» с ничьей во встрече с «Мидтьюлланном» (1:1). Плохо лишь то, что в гостях немецкий клуб не выигрывал в этом сезоне.

Выездная форма «Хоффенхайма» оставляет много вопросов, но это команда, умеющая забивать. «Порту» стал допускать простые и ненужные ошибки в обороне, которые приводят к пропущенным голам. Судя по всему, нас ждёт интересный матч. Поставим на «обе забьют» за 1.62.

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