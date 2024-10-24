«Твенте» — «Лацио»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Лиги Европы «Твенте» — «Лацио».

Ставка: «Лацио» не проиграет + обе забьют за 2.20.

Несмотря на все трудности, «туккерс» цепляются за очки. В Лиге Европы они дважды сыграли вничью, но с какими соперниками! Сначала на выезде с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а затем дома с «Фенербахче» (1:1). В чемпионате Нидерландов в последних двух встречах «Твенте» уступил «Фейеноорду» (1:2) и сыграл вничью с «Валвейком» (2:2).

Дела у «Лацио» в целом идут неплохо. Римляне одержали две разгромные победы в общем этапе Лиги Европы. Сначала выиграли у киевского «Динамо» (3:0), а затем у «Ниццы» (4:1). У «орлов» была четырёхматчевая победная серия, которая прервалась в минувшей встрече с «Ювентусом» (0:1). Помешало удаление на 24-й минуте.

Эта встреча вполне может завершиться вничью, но если говорить о победителе, то намного больше шансов выиграть у «Лацио». Однако мы видели, как «Твенте» умеет забивать и цепляется за результат. Поэтому подстрахуемся и поставим, что римляне не проиграют, но обе команды забьют, за 2.20.