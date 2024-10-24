«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Рейнджерс» — «Флорида».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.13.

«Рейнджерс» демонстрируют поистине чемпионский хоккей. Они уверенно обыгрывают одного соперника за другим. Вот что значит грамотная работа в межсезонье. Лишь одно поражение, да и то в овертайме. В шести матчах Артемий Панарин набрал уже 13 (6+7) очков.

Главное соперничество развяжется, конечно же, между Игорем Шестёркиным и Сергеем Бобровским. Голкипер «Пантерз» стал одним из главных виновников победы в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли, но в новом сезоне у него, да и в целом у команды многое не получается. Отчасти это из-за достаточно сложного календаря и травм ведущих хоккеистов — Александра Баркова и Мэттью Ткачука.

Впрочем, оправдания невнятной и безыдейной игре подопечных Пола Мориса в последнем матче с «Миннесотой» найти невозможно. Действующий чемпион НХЛ дома проиграл разгромно — 1:5. Бобровский был заменён после второго периода. Он пропустил пять шайб и совершил 11 сейвов.

Ткачуку и Баркову нужно время, чтобы вернуться к былым кондициям и, как обычно, делать результат. Да и над защитой Полу Морису нужно поработать. На Сергея Бобровского необходимо снизить нагрузку. Ещё только начало сезона, а 36-летний вратарь уже потратил много сил и нервов.

Поставить на победу «синерубашечников» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Внешне «Рейнджерс» легче даются победы, чем «Флориде». «Пантеры» менее стабильны и больше подвержены моральному упадку, если что-то будет идти не так.