«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Миннесота».

Ставка: «Тампа» победит за 2.28.

«Тампа-Бэй» приятно удивляет. Пережитые в межсезонье перемены идут ей на пользу. Подопечные Джона Купера потерпели два поражения — от «Оттавы» (4:5) и «Торонто» (2:5), но зато обыграли ряд сильных соперников — «Каролину» (4:1), «Ванкувер» (4:1), «Вегас» (4:3) и «Нью-Джерси» (8:5).

А «Миннесота» начала сезон ещё лучше! Она досадно уступила «Сиэтлу» (4:5 Б) и «Виннипегу» (1:2 ОТ), победила «Коламбус» (3:2 и 3:1), «Сент Луис» (4:1) и «Флориду» (5:1). Хотя календарь у «Уайлд», конечно, был гораздо проще, чем у «Лайтнинг».

В соперниках у подопечных Джона Хайнса были преимущественно середняки и аутсайдеры. А «Флориду» они победили не без везения. Во-первых, «пантеры» ослаблены кадровыми потерями. Во-вторых, это был совсем не их день.

В любом случае стоит отметить прекрасную игру Кирилла Капризова. Лидер «Миннесоты» в фантастической форме. В шести матчах он забросил две шайбы и отдал целых восемь результативных передач. Связка россиянина с Матсом Цуккарелло продолжает работать.

Капризов нередко в одиночку делает результат, но грядущий матч — не тот случай. Превзойти в плане результативности Никиту Кучерова — слишком сложная задача даже для Кирилла. Поставить на победу «Тампа-Бэй» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

«Лайтнинг» выиграли три последние очные встречи, и с тех пор они неплохо прибавили благодаря качественной работе селекционного отдела в межсезонье и не только. С каждым годом результативность Никиты Кучерова становится всё более устрашающей.