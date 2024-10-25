«Ак Барс» — «Адмирал»: эксперты оценили шансы в матче КХЛ

25 октября на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.69. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1690 рублей.

Шансы клуба из Владивостока эксперты оценили в 4.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.44.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.70.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.35, итоговый успех «Адмирала» — за 3.20.