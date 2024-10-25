«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.10.

Казанцы спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У них, конечно, есть несколько матчей в запасе, чтобы наверстать упущенное. Однако далеко не факт, что подопечные Гатиятулина сумеют набрать в них очки. Одна победа в пяти последних играх — это грустно.

Гатиятулин после встречи с «Трактором» посетовал на травмы двух ведущих хоккеистов клуба. В лазарет угодили Александр Барабанов и Ник Петан. Потери действительно очень болезненные.

Клуб из Владивостока ограничен в ресурсах, но стальным характером он с лихвой компенсирует данный недостаток. В последних двух встречах подопечные Леонида Тамбиева победили «Ладу» (5:3) и «Спартак» (4:3 ОТ).

Встреча с москвичами порадовала болельщиков команды из Владивостока. Подопечные Тамбиева продемонстрировали силу воли, отыгравшись с 0:3 и вырвав победу в овертайме. Тренер похвалил хоккеистов за проявленный характер, но он и сам заслуживает признания.

Команда отлично выполняет установки Тамбиева. Во втором периоде со «Спартаком» она прибавила в подборах и единоборствах, а также стала чаще владеть шайбой в зоне соперника, что помогло перевернуть ход игры и в конечном счёте привело к важной волевой победе.

Обыграть «Спартак», да ещё и так — это дорогого стоит. На «Адмирал» волевая победа во встрече с сильным соперником должна оказать воодушевляющий эффект. Выезд в Казань будет сложным, но у команды Тамбиева так или иначе есть неплохие шансы зацепиться за очки.

Пока «Ак Барс» не может обрести стабильность и часто упускает создаваемые возможности, «Адмирал» может добыть ещё одну важную победу. Поставить на то, что клуб из Владивостока как минимум не проиграет казанцам в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.