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«Спартак» — СКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

«Спартак» — СКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
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В пятницу, 25 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся московский «Спартак» и петербургский СКА. Матч состоится на льду «Мегаспорта» в Москве, первое вбрасывание — в 19:30 мск.

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Сделать ставку на победу СКА предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65 — это около 36% вероятности. Если придётся приводить овертайм, сыграет коэффициент 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Москве получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.20, в тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.32.

Разница в вероятности составляет почти 45%. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а на гол в равных составах (5х5) — за 1.25.

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