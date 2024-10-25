«Спартак» — СКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.07.

Московский «Спартак» вернулся из своего дальневосточного турне. В целом результаты можно охарактеризовать как положительные. После тяжёлой победы над «Авангардом» (6:5) в Омске красно-белые набрали четыре из шести возможных очков недалеко от берегов Японского моря.

Сразу отмечаем для себя большое количество заброшенных и пропущенных шайб. Разница небольшая — всего одна шайба (14 на 13). Зато общее количество впечатляет — 27 шайб за три матча. Подарок зрителям! Причём в спартаковской атаке хорошо работают многие хоккеисты, а не какой-то один конкретный.

Однако с обороной нужно что-то делать. Дело в том, что СКА разогнался. Во-первых, петербургский клуб выиграл пять последних матчей, хотя среди оппонентов были и такие крепыши, как «Автомобилист» (5:2) и ЦСКА (5:4 ОТ). Во-вторых, за этот сравнительно небольшой период получилось забить значительное количество голов.

29 заброшенных шайб за пять матчей, то есть в среднем почти по шесть за раз, — это очень хорошо. Конечно, 16 из них пришлись на два предыдущих матча с «Витязем» (8:1) и «Куньлунем» (8:0) — командами, которые в последние годы плотно сидят в нижней части турнирной таблицы и логично считаются аутсайдерами. Но ведь подопечные Романа Ротенберга играли в гостях, где сложнее доминировать.

Скорее всего, предстоящий матч КХЛ «Спартак» — СКА тоже получится результативным. Об этом говорит и история личных встреч. В шести из семи предыдущих случаев минимум по две шайбы забивали обе стороны. При этом имеет смысл ожидать, что гости как минимум не проиграют в основное время.

Да, красно-белые последний матч провели гораздо раньше, но им ведь нужно было ещё вернуться в Москву. Так что о преимуществе в свежести речи не идёт. А в среднем разрезе прямо сейчас, вероятно, стабильнее выглядят петербургские армейцы. Потому берём Х2 через тотал больше.