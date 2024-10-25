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Названы шансы ЦСКА победить «Куньлунь» в матче КХЛ

Названы шансы ЦСКА победить «Куньлунь» в матче КХЛ
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25 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с ЦСКА на льду «Арены-Мытищи». Начало — в 19:30 мск.

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Букмекерские конторы отдают явное предпочтение армейцам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.53, это примерно 64% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1530 рублей.

Шансы «драконов» оценили в 5.30, что составляет около 17%. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 5.05 (19%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

На итоговую победу ЦСКА дают 1.30, итоговый успех «Куньлуня» доступен за 3.50.

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