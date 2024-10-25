«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит с форой (-2.5) за 2.55.

Михаил Кравец напрашивается на увольнение. Все надежды руководства китайского клуба на светлое будущее «Куньлуня» под руководством бывшего тренера «Авангарда» растворились. Судите сами, «Куньлунь» занимает последнее место в таблице Западной конференции, одержал всего шесть побед в 19 встречах, а пропустил 75 шайб.

К предстоящему матчу подопечные Михаила Кравца подходят с серией из четырёх поражений. Они уступили «Локомотиву» (1:5), «Сочи» (0:4), «Металлургу» (2:4), а в минувшей встрече были унижены СКА — 0:8. Как же мало забивают «драконы» и как много пропускают.

Михаил Кравец отреагировал на поражение от СКА эмоционально. Он назвал игру своей команды позором и отметил, что напихали полную кадушку. Ему не нравится, что никто из игроков не смог забить.

Есть ощущение, что в предстоящем матче может произойти нечто подобное. ЦСКА хоть и не в такой хорошей форме, как СКА, но моментами показывает очень самоотверженный и результативный хоккей. К последней встрече армейцы подходили с серией из четырёх поражений. Все были за пределами основного времени.

Подопечные Ильи Воробьёва проиграли «Автомобилисту» (3:4 Б), минскому «Динамо» (4:5 ОТ), СКА (4:5 ОТ) и «Сочи» (3:4 Б). Однако в минувшем матче ЦСКА вдоволь покуражился над «Амуром», обыграв его со счётом 7:0. Армейцы поиздевались над обороной «тигров» не хуже, чем петербуржцы над «Куньлунем». Афанасьев и Исаков набрали по три очка по системе «гол+пас».

У Ильи Воробьёва отлично играет молодое поколение. Просто не хватает опыта, но он потихоньку набирается. ЦСКА запросто может забросить более пяти шайб в предстоящей встрече, чтобы окончательно добить «драконов» и вынудить сделать кардинальные изменения. Но наша ставка будет не такой рискованной. Прогнозируем победу армейцев с форой (-2.5) за 2.55.