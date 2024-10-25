«Лестер» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Лестера» за 2.70.

«В рамках 9-го тура чемпионата Англии сойдутся «Лестер» и «Ноттингем Форест». Интересная встреча двух клубов, не так плохо выступающих, часто набирающих очки, даже в тяжёлых противостояниях. Больше я тут всё-таки верю в успех хозяев поля.

«Лестер» успешно провёл две последние встречи, на выезде обошёл «Саутгемптон» (3:2) и дома выиграл у «Борнмута» (1:0). А вот если взять шесть последних матчей «лис», то у них была всего одна неудача, да и та с сильным соперником — 2:4 с «Арсеналом».

До этого дважды в АПЛ «Лестер» сумел навязать борьбу «Эвертону» (1:1) и «Кристал Пэлас» (2:2). Для клуба, который в прошлом сезоне представлял Чемпионшип, «лисы» играют успешно, явно не собираются снова вылетать. В таблице с девятью очками они идут на 14-м месте.

«Ноттингем Форест» сезон проводит даже чуть лучше. Сейчас он с 13 очками идёт на восьмом месте, вполне может и до топ-5 скоро дотянуться. Впрочем, «лесникам» нужно для этого стабильно выигрывать. А в четырёх последних встречах у них только одна победа — 1:0 с «Кристал Пэлас», который сейчас испытывает проблемы.

В других же матчах «Ноттингем» терял очки там, где мог бы и выиграть, — 0:1 с «Фулхэмом», 2:2 с «Брайтоном». Да, ещё коллектив смог обыграть «Ливерпуль» (1:0), но это было скорее исключением из правил.

Не думаю, что «Ноттингем Форест» в этом сезоне будет бороться за выживание. Команда находится в достаточно неплохой форме. Но в их паре я всё же отдам предпочтение «Лестеру», который дома должен выдать качественную игру.

Ставлю на победу «Лестера» с коэффициентом 2.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».