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«Эспаньол» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Эспаньол» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Севилья».

Ставка: «Эспаньол» не проиграет за 1.55.

«Эспаньол» вернулся в Ла Лигу из Сегунды и в 10 матчах турнира набрал 10 очков. Основная цель команды — закрепиться в середине таблицы и избегать борьбы за выживание. И если поначалу это получалось, то в последних пяти встречах они потерпели четыре поражения.

Испания — Примера . 11-й тур
25 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» же, наоборот, плохо стартовала, но с каждым матчем на домашнем поле показывает всё более уверенную игру. Чего не скажешь про выездные встречи. Последняя игра с «Барселоной» (1:5) — тому доказательство.

У «Севильи» в матче с «Эспаньолом» из-за травмы не сможет принять участия Сауль Ньигес, а у каталонского клуба восстанавливается от повреждения Хавьер Пуадо.

Если учесть, что все свои победы «Севилья» в этом сезоне одержала на домашнем поле, поставим на то, что «Эспаньол» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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