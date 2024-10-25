«Спартак» — СКА: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.82.

«Это первая встреча для «Спартака» после поездки на Дальний Восток.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч богатый на варианты, которые можно выбрать в качестве прогноза. Думаю, что встреча будет результативной, так как команды забивные. Также я жду, что это будет упорная игра – будет результативный и близкий по счёту матч.

Я остановлю свой выбор на победе СКА и тотал больше 5.5. У «Спартака» есть проблемы, многие игроки болели. Думаю, что СКА будет чуть лучше готов к этой игре», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».