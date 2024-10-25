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«Спартак» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 4.70.

«Это точно будет самый яркий матч дня. Принципиальные соперники забьют на двоих семь шайб или даже больше. Судя по выезду «Омск — Дальний Восток», у спартаковцев налаживается игра в атаке, а СКА и вовсе наколотил 16 голов за две предыдущие встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фаворит, безусловно, гости. Команда Ротенберга на подъёме, с каждым матчем выглядит всё мощнее и эффективнее, победная серия — пять подряд. Красно-белым просто нечем останавливать эту машину. Да, они выбираются из кризиса, но тех козырей, которыми можно обыгрывать «Амур» или «Авангард», для противодействия Питеру будет недостаточно. Думаю, что разница в счёте будет «+3» в пользу невских армейцев», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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