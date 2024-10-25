«Лада» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 4.5 за 2.85.

«Лада» не играла с 19 октября (3:5 уступила «Адмиралу»), а «Трактору» две похожих паузы предстоят на стыке октября и ноября. Тонусы у команд будут совершенно разными, челябинцы после шести побед подряд уступили «Авангарду», встали, отряхнулись и снова выиграли четыре матча кряду, причём всё строго в основное время.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды в рамках КХЛ ещё не встречались, зато сыграли друг с другом на Кубке губернатора Челябинской области, где хозяева сломили сопротивление гостей в овертайме. А в прошлом сезоне команды встречались четыре раза и все матчи удивительном образом состоялись в сентябре. Уж не знаю, о чём думали составители календаря, но команды с сюжетом точно не заморачивались: «Лада» выиграла оба матча в гостях (3:1 и 2:1), «Трактор» сделал то же самое (2:1 и 1:0 ОТ). Все встречи по низовому сценарию и в сумме за четыре игры всего лишь 11 шайб.

В текущем сезоне многое поменялось — «Трактор» с отрывом возглавляет Восток, в то время как «Лада» располагается лишь на девятой строчке, отставая от восьмой позиции на два очка. Как по мне, все расклады в пользу команды Бенуа Гру. По крайней мере, зацепиться тольяттинцам особо не за что. Понятно, что всё это лишь на бумаге, а точнее — в цифровом представлении, а в хоккей играют живые люди на настоящем льду, но изобретать велосипед не хочется», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».