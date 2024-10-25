«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».
Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.85.
«Обе команды сыграли свои последние матчи 21 октября крайне неудачно. «Динамо» уступило дома «Барысу» (1:2), пропустив шайбу на последней минуте основного времени. Трагедия в том, что команда Дмитрия Квартальнова, который, к слову, проводил свой рекордный юбилейный 900-й матч в качестве главного тренера, проиграла худшей команде чемпионата. По крайней мере, так было на тот момент. Уж как минимум на одно очко минчане вполне могли рассчитывать.
«Витязь» в своём матче на очки рассчитывать точно не мог, хотя до середины игры ничто не предвещало беды. Но по итогу 60 минут команда Павла Десяткова проиграла СКА со счётом 1:8. Это просто ужас. Такие поражения бьют по морали и расстраивают. Но это с одной стороны. С другой – я слышал от самих хоккеистов, что такие игры проще забывать. Проиграли и проиграли. Просто не пошло, не получилось.
И в этом смысле интересная встреча нас ожидает, ведь одна команда уступила в одну шайбу, пропустив её на последней минуте, а другая просто улетела с разгромом. Кто легче оправится от этого? В нынешнем сезоне команды уже встречались: было это в Балашихе 11 сентября и закончилось всё победой минчан 5:1.
Выбирать ставку на этот матч мне довольно трудно. В исход лезть не хочу, в большой тотал тоже не особо верю. Да, мастерства хватает и там и там, но в отдельном взятом матче, тем более после таких поражений может пойти по-осторожному сценарию. Поэтому попробую зайти аккуратно — обе забьют больше 1.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».