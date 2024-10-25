«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.85.

«Обе команды сыграли свои последние матчи 21 октября крайне неудачно. «Динамо» уступило дома «Барысу» (1:2), пропустив шайбу на последней минуте основного времени. Трагедия в том, что команда Дмитрия Квартальнова, который, к слову, проводил свой рекордный юбилейный 900-й матч в качестве главного тренера, проиграла худшей команде чемпионата. По крайней мере, так было на тот момент. Уж как минимум на одно очко минчане вполне могли рассчитывать.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Витязь» в своём матче на очки рассчитывать точно не мог, хотя до середины игры ничто не предвещало беды. Но по итогу 60 минут команда Павла Десяткова проиграла СКА со счётом 1:8. Это просто ужас. Такие поражения бьют по морали и расстраивают. Но это с одной стороны. С другой – я слышал от самих хоккеистов, что такие игры проще забывать. Проиграли и проиграли. Просто не пошло, не получилось.

И в этом смысле интересная встреча нас ожидает, ведь одна команда уступила в одну шайбу, пропустив её на последней минуте, а другая просто улетела с разгромом. Кто легче оправится от этого? В нынешнем сезоне команды уже встречались: было это в Балашихе 11 сентября и закончилось всё победой минчан 5:1.

Выбирать ставку на этот матч мне довольно трудно. В исход лезть не хочу, в большой тотал тоже не особо верю. Да, мастерства хватает и там и там, но в отдельном взятом матче, тем более после таких поражений может пойти по-осторожному сценарию. Поэтому попробую зайти аккуратно — обе забьют больше 1.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».