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«Куньлунь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 25 октября

«Куньлунь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 25 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.95.

«После того как ЦСКА взял моду проигрывать не только «Магнитке» и СКА, но и соперникам вроде ХК «Сочи», за матчем в Мытищах с особым интересом будут следить не только болельщики красно-синих, но и любители сенсаций. Однако ставить на «Куньлунь» будет слишком большой авантюрой. У команды Кравца всего две победы в октябре. Непонятно, за счёт чего она сможет остановить соперника, выходящего на лёд под лозунгом «победа или смерть».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но чего точно не стоит ждать от армейцев, так это града шайб. В их атакующей игре слишком много брака и слишком много нервов. Думается, команда постарается забить пару раз и потом действовать «от печки». Вряд ли зрители увидят больше пяти голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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