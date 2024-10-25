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«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз «Чемпионата» на игру АПЛ

«Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз «Чемпионата» на игру АПЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.88.

Возвращение «лис» в АПЛ не получилось триумфальным. Начало сезона вышло плохим. Но постепенно заметен прогресс «Лестера». В последних двух встречах он выиграл у «Борнмута» (1:0) и «Саутгемптона» (3:2). «Синие» по-прежнему полагаются на своего ветерана. В этом розыгрыше АПЛ Варди забил уже три мяча.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» — очень неприятный соперник. Он мало пропускает, предпочитая выступать в оборонительном стиле. В этом сезоне «лесники» побеждали «Ливерпуль» (1:0), играли вничью с «Челси» (1:1), а в минувшей встрече АПЛ вырвали победу у «Кристал Пэлас» (1:0).

Не думаем, что «Лестер» сможет показать что-то такое в атаке, что не сравнится даже с возможностями «Ливерпуля». Предлагаем поставить на то, что «Ноттингем Форест» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.88.

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