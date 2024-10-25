«Эдмонтон» — «Питтсбург»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, какие прогнозы

В субботу, 26 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры уверены, что матч «Эдмонтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Казалось бы, у «нефтяников» было по минимуму перемен в межсезонье. Однако дошедшая до финала минувшего розыгрыша Кубка Стэнли команда совершенно на себя не похожа. Она выиграла всего лишь два из семи матчей, и обе победы нельзя назвать уверенными.

«Питтсбург» — середняк, но весьма крепкий. Он нуждается в смене поколений, но у старожилов ещё сохранился порох в пороховницах. Крис Летанг, Сидни Кросби, а также Евгений Малкин делятся опытом с молодёжью и оказывают большое влияние на игру. Сложно представить «Пингвинз» без них. Подопечные Майка Салливана выиграли три из восьми матчей в текущем розыгрыше НХЛ. В последней встрече они досадно уступили «Калгари» (3:4 Б). Для Евгения Малкина игра стала третьей подряд без результативных действий, но зато в четырёх предыдущих он набрал 11 (2+9) очков.