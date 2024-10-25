«Торино» — «Комо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Торино» — «Комо».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.03.

Ещё совсем недавно бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли буквально носили на руках, а теперь могут обоснованно критиковать. За последние несколько недель «Торино» превратился из неожиданного лидера Серии А в посредственную команду, которая занимает место в середине таблицы. «Быки» проиграли три последние встречи в первенстве — «Лацио» (2:3), «Интеру» (2:3) и «Кальяри» (2:3).

А вот команда Сеска Фабрегаса начала демонстрировать признаки жизни. В последних пяти матчах «Комо» обошёл «Аталанту» (3:2) и «Верону» (3:2), сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) и «Пармой» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от «Наполи» (1:3).

Счёт 3:2 так часто мелькает в последних встречах этих команд, что хочется этим воспользоваться. Команда Паоло Ваноли пусть и проигрывает, но показывает динамичный, организованный и результативный футбол. «Комо» тоже играет очень интересно и много пропускает, но клуб и сам научился забивать. Прогнозируем тотал больше 2.5 мяча за 2.03.