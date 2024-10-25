«Ренн» — «Гавр»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Ренн» — «Гавр».

Ставка: «Ренн» победит за 1.55.

«Ренн» демонстрирует не совсем ту игру, какую от него ожидали в новом сезоне. Жюльен Стефан никак не может настроить команду на результат. Из последних восьми матчей красно-чёрные выиграли только два – у «Лиона» (3:0) и «Монпелье» (3:0). Безвыигрышная серия длится четыре встречи.

Всё, что нужно «Гавру» — это продлить своё пребывание в Лиге 1 ещё хотя бы на сезон. Но как это сделать с такими ужасными результатами? В восьми матчах подопечные Дидье Дигара потерпели шесть поражений. К предстоящей встрече они подходят с серией из пяти поражений. В четырёх из этих матчей «Гавр» даже не смог забить. Не ту команду выбрал Кузяев в своё время.

Естественно, на фоне такой слабой игры и плохих результатов «Гавра» команда Жюльена Стефана выглядит фаворитом. Мы солидарны с этим и предлагаем в качестве ставки взять победу «Ренна» за 1.55. К тому же он будет играть на своём поле.