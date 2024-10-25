«Интер Майами» — «Атланта»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Интер Майами» — «Атланта».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.20.

«Интер Майами» завершил регулярный чемпионат на мажорной ноте. Он установил рекорд МЛС по набранным очкам – 74 в 34 матчах. Наступил более ответственный этап – плей-офф. Подопечные Херардо Мартино подходят к нему во всеоружии.

Дома последнее поражение «цапли» потерпели ещё в конце мая. Но самое интересное, что нанесла его им как раз «Атланта». Хотя «Интер» вышел оптимальным составом.

«Атланта» проявила настоящий характер. Ещё неделю назад казалось, что у неё нет никаких шансов сыграть в плей-офф. Но она заскочила, как говорится, в последний вагон. Благодаря двум победам в последних встречах регулярного чемпионата «пятиполосные» по дополнительным показателям заняли девятую строчку в таблице Восточной конференции.

В отличие от «цапель», плей-офф для «пятиполосных» уже стартовал — с плей-ин. Матч с «Монреалем» получился очень непростым. «Атланта» вышла вперёд 2:0, но во втором тайме растеряла преимущество и позволила сопернику сравнять счёт – 2:2. Вновь Алексей Миранчук сделал голевой пас – так держать! В серии пенальти подопечные Роба Валентино одержали победу – 5:4.

«Атланту» можно считать неудобным соперником для «Интер Майами». Даже появление Месси не сильно спасло ситуацию. Три последних очных матча «пятиполосные» не проигрывают «цаплям». Два из них выиграли – 3:1 и 5:2. Другой, как мы упомянули ранее, завершился вничью 2:2.

Неплохо выглядит ставка, что «обе забьют» и тотал будет больше 3.5 мяча за 2.20. Команды на кураже, легко ловят атакующий ритм, часто забывают про оборону и показывают характер. Уж последнее точно про «Атланту». Не исключаем, что Алексею Миранчуку по сумме двух матчей удастся выбить Месси и Суареса из плей-офф. Но пока говорить об этом рано.