«Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.00.

Хозяева выиграли всего лишь два из семи матчей, и обе победы нельзя назвать уверенными. Команда подводит Коннора Макдэвида. Защитники и голкиперы должны лучше справляться со своими обязанностями. В одиночку тащить постоянно невозможно.

Нынешний «Питтсбург» — середняк, но весьма крепкий. Он нуждается в смене поколений, но у старожилов ещё сохранился порох в пороховницах. Крис Летанг, Сидни Кросби, а также Евгений Малкин делятся опытом с молодёжью и оказывают большое влияние на игру. Сложно представить «Пингвинз» без них.

Подопечные Майка Салливана выиграли три из восьми матчей. В последней встрече они досадно уступили «Калгари» (3:4 Б). Для Евгения Малкина игра стала третьей подряд без результативных действий, но зато в четырёх предыдущих он набрал 11 (2+9) очков.

Стабильность в выступлениях многолетних лидеров «Пингвинз» отсутствует. Многое зависит не столько от их тонуса, сколько от мотивации. Если Майк Салливан подберёт правильные слова и сами ведущие хоккеисты будут воодушевлены, «Питтсбург» сможет горы свернуть.

Пока что в результатах и игре «пингвинов» наблюдается та же проблема, что и у «Эдмонтона». Стараний Малкина и Кросби часто оказывается недостаточно, потому что их сокомандники допускают ошибки и «привозят». В защите надёжности у «Питтсбурга» нет совершенно. В восьми матчах он пропустил 35 шайб.

Заключить пари на то, что сыграет тотал больше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В предстоящем матче лидеры «Питтсбурга» должны выступить с особым рвением. Как-никак в соперниках действующий финалист Кубка Стэнли. У «пингвинов» есть неплохие шансы воспользоваться его уязвимостью.