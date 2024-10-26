Букмекеры предсказали точный счёт матча ЦСКА — «Факел»

В субботу, 26 октября, откроется программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч ЦСКА — «Факел», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Марко Николича. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 — это около 9% вероятности. На ничью коэффициенты находятся в пределах 5.10 (19%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу армейцев (5.20). Победа ЦСКА 1:0 идёт за 5.40, на 3:0 в пользу красно-синих дают 7.50.