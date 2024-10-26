ЦСКА — «Факел»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу ЦСКА — «Факел».

Ставка: ЦСКА победит всухую за 2.00.

У московского ЦСКА прямо как в том анекдоте — а жизнь-то налаживается. Тренерский штаб сделал правильные выводы из упущенной в матче с «Рубином» (1:1) победы в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, и в следующих пяти официальных встречах во всех турнирах клуб одержал пять побед при общей разнице мячей 9:1. Результат если не солидный, то как минимум крепкий.

Накануне армейцы всухую обыграли «Ахмат» (1:0) в заключительном туре группового этапа Кубка России. Важно сказать, что голом отметился Секу Койта, у которого возникли трудности при адаптации. Гол должен придать ему уверенности. Кроме того, голевую передачу на свой счёт записал другой новичок — Миралем Пьянич.

При этом подопечные Марко Николича занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ и полны решимости попробовать ввязаться в чемпионскую гонку. По крайней мере, настроение у них должно быть просто отличное. Чего не скажешь про футболистов «Факела», ведь команда из Воронежа борется за выживание, находясь на 14-й, пограничной строчке в зоне стыковых игр.

Кроме того воронежцы в будни проиграли в 6-м туре Кубка России — получили 0:1 от «Зенита» на своём поле. Несмотря на то что старались огрызаться, наиграть на гол не получилось. И это, пожалуй, одна из ключевых проблем в игре команды. А именно нехватка забитых мячей. В чемпионате России за 12 туров меньше забило лишь махачкалинское «Динамо».

Учитывая нынешнюю надёжность ЦСКА при игре в обороне, будет вполне логично ожидать победу столичного клуба всухую. А почему всё-таки победу? В том числе и потому, что красно-синие сыграют дома, где традиционно сильны. Марко Николич перетасует состав, выпустив сильнейших, что тоже является аргументом в пользу П1.