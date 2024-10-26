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«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: эксперты оценили вероятность для «горожан» потерять очки

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: эксперты оценили вероятность для «горожан» потерять очки
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26 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.12.

Успех «святых» оценён в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Если «Саутгемптон» не проиграет, зайдёт коэффициент 7.20. Это примерно 13% вероятности.

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 1.95. Если не забьют — коэффициент 1.85. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.02.

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