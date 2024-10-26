«Ман Сити» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Ставка: «Ман Сити» победит с форой (-2.5) за 1.90.

Победив пражскую «Спарту» (5:0) в Лиге чемпионов, подопечные Хосепа Гвардиолы побили рекорд по беспроигрышной серии на турнирах под эгидой УЕФА. У них нет ни одного поражения в основное время в 27 матчах кряду в еврокубках.

«Саутгемптон» является, пожалуй, главным аутсайдером текущего розыгрыша чемпионата Англии. Он располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Святые» проиграли семь из восьми матчей в АПЛ с общим счётом 5:17. Вничью они сыграли с «Ипсвичем» (1:1). Странно, что Расселл Мартин до сих пор не был отправлен руководством «Саутгемптона» в отставку. Впрочем, такими темпами до этого недалеко.

У клуба одна из худших атак в лиге, и при этом чаще пропускает только замыкающий турнирную таблицу первенства «Вулверхэмптон». Только вот у «волков» есть за счёт чего выбраться из кризиса и поправить положение, а вот у «святых» предпосылок к улучшению ситуации нет.

«Саутгемптон» ограничен в ресурсах. К предстоящему матчу он ещё и подходит с кадровыми потерями. Несколько футболистов пребывают в лазарете. Плюс Райан Фрейзер во встрече последнего тура АПЛ с «Лестером» схлопотал красную карточку. С «горожанами» он не сыграет из-за дисквалификации.

Заключить пари на то, что «Манчестер Сити» победит «Саутгемптон» с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. «Горожане» выиграли три из четырёх последних очных встреч разгромно. В другой уступили со счётом 0:2, но это был ответный матч 1/4 финала Кубка лиги. Поражение не помешало им пройти дальше.