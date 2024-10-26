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«Реал» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита «класико»

«Реал» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита «класико»
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26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение «Королевскому клубу». Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Барселоны» идёт за 3.15, а ничья доступна с котировкой 4.10.

Аналитики считают, что «эль класико» получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

Во всех трёх матчах прошлого сезона каталонцы забивали «Реалу» в первом тайме. Причём дважды на одной и той же минуте — шестой. Сейчас на гол «Барсы» в первые 45 минут дают коэффициент 1.92.

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