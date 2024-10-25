«Реал» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

Ставка: «Реал» победит за 2.10.

Все три матча прошлого сезона завершились победами «Реала» — 3:2, 4:1 и 2:1. Почему бы серии не продолжиться? Да, «Реал» сейчас отстаёт в турнирной таблице и страдает из-за травм, но его состав точно не слабее, а пожалуй, что и позвёзднее, чем у соперника.

Плюс у «Барсы» проблемы с вратарём после травмы Марка-Андре тер Штегена. Войцех Щенсны ещё не набрал форму, а Иньяки Пенья всё-таки не самого высокого уровня.

На неделе и те, и другие одержали важные победы в Лиге чемпионов. «Реал» перевернул матч с дортмундской «Боруссией» с 0:2 на 5:2, а «Барса» разгромила «Баварию» — 4:1. Но при этом важно, что у мадридцев на один день больше для отдыха. Ну и домашние трибуны тоже не будем сбрасывать со счетов. Коэффициент 2.10 на команду Карло Анчелотти — очень неплохой.