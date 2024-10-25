Назван самый вероятный счёт «класико» «Реал» — «Барселона»

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В субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Барселоны» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 (28%). В ничью верят меньше всего — коэффициент 4.20 (24%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что «эль класико» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.

При этом наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1 (7.60). Победа «Реала» 2:1 идёт за 9.10, на ничью 2:2 дают 9.50.