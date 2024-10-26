«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 2.55.

Набрав 27 из 30 возможных очков за 10 туров Ла Лиги, сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу. От поражения в матче с «Осасуной» (2:4) не осталось и следа, ведь дальше случились победы над «Янг Бойз», «Алавесом», «Севильей» и «Баварией» с общим счётом 17:2. Статистика действительно впечатляющая.

Пожалуй, единственная проблема может заключаться в том, что подобная статистика не только у «Барселоны». Мадридский «Реал» впечатляет не так сильно, как в прошлом сезоне, но марку держит. Во-первых, в Примере отстаёт от своего соперника всего на три очка. Фактически победа в предстоящем «эль класико» позволит уничтожить дистанцию.

Во-вторых, накануне подопечные Карло Анчелотти произвели акт устрашения, разгромив в Лиге чемпионов со счётом 5:2 дортмундскую «Боруссию», которая до того вообще-то была среди лидеров турнира. А ведь «сливочные» даже уступали 0:2 до 60-й минуты. То есть победа ценна ещё и с точки зрения уверенности в себе перед принципиальным противостоянием.

И всё же «Барселона» прямо сейчас выглядит более целостно и стабильно, нежели «Реал». Кроме того, в пользу Ханса Флика говорит победа над Карло Анчелотти в летнем товарищеском «эль класико» в рамках американского выставочного турне. Так что можно было бы взять победу гостей с нулевой форой в предстоящей встрече. Альтернатива — обе забьют и гости не проиграют.