«Реал» — «Барселона»: букмекеры оценили вероятность красной карточки в «класико»

В субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Барселоны» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 (28%). В ничью верят меньше всего — коэффициент 4.20 (24%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.42.

Заключить пари на красную карточку предлагается с коэффициентом 3.50 (28%). Ставки на назначение пенальти принимаются за 2.70.

Удаление любого игрока с поля в первом тайме идёт за 12.5, удаление во втором тайме — за 3.80.