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Названа вероятность назначения пенальти в «класико» «Реал» Мадрид — «Барселона»

Названа вероятность назначения пенальти в «класико» «Реал» Мадрид — «Барселона»
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В субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Барселоны» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 (28%). В ничью верят меньше всего — коэффициент 4.20 (24%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.42.

Заключить пари на пенальти предлагается за 2.70, это примерно 36% вероятности. Ставки на забитый пенальти принимаются за 3.20, а на незабитый 11-метровый удар — за 7.70.

Вероятность назначения пенальти в первом тайме оценена в 5.40. Если пенальти будет во втором тайме, зайдёт коэффициент 3.80.

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