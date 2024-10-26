«Наполи» — «Лечче»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Наполи» — «Лечче».

Ставка: победа «Наполи» всухую за 1.97.

Антонио Конте хорошо влияет на неаполитанцев. Под его руководством команда возглавляет турнирную таблицу Серии А с 19 очками, опережая «Интер» на два очка. Впереди ещё много работы. Семь матчей подряд не проигрывает «Наполи» в чемпионате Италии. В пяти из них клуб удерживал ворота сухими. Отлично сработались Кварацхелия и Лукаку. Хвича забил четыре гола и сделал две результативные передачи, а Ромелу забил три мяча и отдал четыре голевых паса.

Вряд ли «Лечче» сможет чем-то навредить такой мощной команде. Жёлто-красные проиграли последние три встречи в Серии А. Они уступили «Милану» (0:3), «Удинезе» (0:1) и «Фиорентине» (0:6). Как мы видим, у «волков» даже не получается забить.

Поэтому в качестве ставки предлагаем победу «Наполи» всухую за 1.97. Подопечные Антонио Конте должны удерживаться на первом месте как можно дольше. В предстоящем матче на их стороне огромное преимущество.