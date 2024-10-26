«Ростов» — «Ахмат»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Ростов» — «Ахмат».

Ставка: «Ростов» победит за 1.73.

Этот сезон для Валерия Карпина получается совсем неудачным. Когда будут улучшения, пока непонятно. Жёлто-синие не могут выиграть пять последних встреч в РПЛ. Они уступили «Краснодару» (0:2), «Акрону» (0:2), «Спартаку» (0:3) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Пари НН» (1:1).

Но у «Ахмата» дела куда хуже. Грозненцы находятся на последнем месте в таблице РПЛ. У них шесть очков. «Зелёные» до сих пор не выиграли ни одного матча в текущем сезоне первенства. Хотя сами футболисты утверждают, что с появлением Сергея Ташуева их игра изменилась в лучшую сторону. В реальности ситуация остаётся ужасной.

«Ростову» тоже очень важно побеждать в предстоящем матче. Команда Валерия Карпина совсем растеряла форму, пора собраться и набирать очки. «Ахмат» хоть и пытается выглядеть самоуверенным, но дела у него по-прежнему плохи. Поставить на победу жёлто-синих можно за 1.73.