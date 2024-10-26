«Вердер» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Вердер» — «Байер».

Ставка: «Байер» победит за 1.50.

«Музыканты» в последней встрече с «Вольфсбургом» показали отличный футбол. Несмотря на то что они пропустили первыми, нашли в себе силы и обыграли соперника – 4:2. Но это было на выезде. Интересно другое. «Вердер» не побеждал дома в этом сезоне. Зелёно-белые сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а уступили «Баварии» (0:5) и «Фрайбургу» (0:1).

«Байер» не проигрывает последние восемь матчей во всех турнирах. На днях он сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Брестом» (1:1). Соперник в некоторых моментах смотрелся даже лучше леверкузенцев. Но Хаби Алонсо не унывает, ведь он проводил ротацию. В последней встрече в Бундеслиге «фармацевты» одолели «Айнтрахт» (2:1).

«Байер» отделяют три очка от «Баварии», занимающей первое место в таблице чемпионата Германии. Поэтому мотивации у Хаби Алонсо полно, он умеет грамотно проводить ротацию в составе, за счёт чего преуспевает везде. Да и команда давно не проигрывает. Поставить на победу леверкузенцев можно за 1.50.