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«Вердер» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии

«Вердер» — «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на встречу «Вердер» — «Байер».

Ставка: «Байер» победит за 1.50.

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«Музыканты» в последней встрече с «Вольфсбургом» показали отличный футбол. Несмотря на то что они пропустили первыми, нашли в себе силы и обыграли соперника – 4:2. Но это было на выезде. Интересно другое. «Вердер» не побеждал дома в этом сезоне. Зелёно-белые сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а уступили «Баварии» (0:5) и «Фрайбургу» (0:1).

«Байер» не проигрывает последние восемь матчей во всех турнирах. На днях он сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Брестом» (1:1). Соперник в некоторых моментах смотрелся даже лучше леверкузенцев. Но Хаби Алонсо не унывает, ведь он проводил ротацию. В последней встрече в Бундеслиге «фармацевты» одолели «Айнтрахт» (2:1).

«Байер» отделяют три очка от «Баварии», занимающей первое место в таблице чемпионата Германии. Поэтому мотивации у Хаби Алонсо полно, он умеет грамотно проводить ротацию в составе, за счёт чего преуспевает везде. Да и команда давно не проигрывает. Поставить на победу леверкузенцев можно за 1.50.

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