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ЦСКА — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

ЦСКА — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу ЦСКА за 1.93.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Факел» сыграют в 13-м туре чемпионата России. В прогнозе нужно отталкиваться от хозяев поля, само собой. Армейцы сейчас четвёртые в чемпионате по набранным очкам и третьи по пропущенным мячам — всего у них их только семь.

Поэтому в этом матче в своей ставке я сделаю акцент на то, что ЦСКА не пропустит. Но это будет не очень интересный вариант с точки зрения коэффициента. Поэтому предлагаю рассмотреть точный сухой счёт в пользу ЦСКА — 1:0, 2:0 или 3:0.Тут пари будет более выгодным», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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