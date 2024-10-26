ЦСКА — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу ЦСКА за 1.93.

«ЦСКА и «Факел» сыграют в 13-м туре чемпионата России. В прогнозе нужно отталкиваться от хозяев поля, само собой. Армейцы сейчас четвёртые в чемпионате по набранным очкам и третьи по пропущенным мячам — всего у них их только семь.

Поэтому в этом матче в своей ставке я сделаю акцент на то, что ЦСКА не пропустит. Но это будет не очень интересный вариант с точки зрения коэффициента. Поэтому предлагаю рассмотреть точный сухой счёт в пользу ЦСКА — 1:0, 2:0 или 3:0.Тут пари будет более выгодным», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».