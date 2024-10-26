Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мх — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

«Динамо» Мх — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Акрон».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.61.

«Махачкалинцы не могут победить уже пять туров, пока набранных очков хватает, чтобы оставаться вне зоны вылета, но с каждым туром очковый запас тает. Если домашнюю ничью с московским «Спартаком» и гостевую с «Ростовом» ещё можно назвать приемлемым результатом, то дальше всё стало только хуже. Дома махачкалинцы играли с одноклубниками из Москвы и очень обидно уступили. Единственный мяч на свой счёт записал Муми Нгамалё. Моментов команды создали совсем немного, всего четыре удара в створ на двоих. После этого был матч с прямым конкурентом — воронежским «Факелом». Счёт открыл Гамид Агаларов, но удержать победный результат не получилось, Ильнур Альшин уравнял шансы команд. До конца встречи уже так ничего и не поменялось, ничья 1:1. В последнем туре динамовцы играли с ЦСКА. Если взглянуть на статистику ударов, то становится сложно понять, кто в этом матче изначально был фаворитом. Но единственный гол Мусаева принёс победу армейцам.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» стабильностью не блещет, но очки набирает стабильно. Да, за последние пять туров случились два разгромных поражения, но то были «Краснодар» и «Зенит». В матчах с командами, близкими по статусу, команда из Тольятти показывает вполне неплохой результат. С «Пари НН» сыграли 2:2, а «Химки» и «Ростов» и вовсе обыграли всухую — 2:0 и 3:0.

«Акрон» идёт на 10-м месте, и в случае победы «Динамо» сможет догнать и даже обогнать соперника. Правда, обыграть махачкалинцев в гостях — задача непростая, даже у московских команд это получилось с огромным трудом. Дагестанцам пора дома не просто хорошо играть, но и набирать очки. «Динамо» с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android