«Динамо» Мх — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Акрон».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.61.

«Махачкалинцы не могут победить уже пять туров, пока набранных очков хватает, чтобы оставаться вне зоны вылета, но с каждым туром очковый запас тает. Если домашнюю ничью с московским «Спартаком» и гостевую с «Ростовом» ещё можно назвать приемлемым результатом, то дальше всё стало только хуже. Дома махачкалинцы играли с одноклубниками из Москвы и очень обидно уступили. Единственный мяч на свой счёт записал Муми Нгамалё. Моментов команды создали совсем немного, всего четыре удара в створ на двоих. После этого был матч с прямым конкурентом — воронежским «Факелом». Счёт открыл Гамид Агаларов, но удержать победный результат не получилось, Ильнур Альшин уравнял шансы команд. До конца встречи уже так ничего и не поменялось, ничья 1:1. В последнем туре динамовцы играли с ЦСКА. Если взглянуть на статистику ударов, то становится сложно понять, кто в этом матче изначально был фаворитом. Но единственный гол Мусаева принёс победу армейцам.

«Акрон» стабильностью не блещет, но очки набирает стабильно. Да, за последние пять туров случились два разгромных поражения, но то были «Краснодар» и «Зенит». В матчах с командами, близкими по статусу, команда из Тольятти показывает вполне неплохой результат. С «Пари НН» сыграли 2:2, а «Химки» и «Ростов» и вовсе обыграли всухую — 2:0 и 3:0.

«Акрон» идёт на 10-м месте, и в случае победы «Динамо» сможет догнать и даже обогнать соперника. Правда, обыграть махачкалинцев в гостях — задача непростая, даже у московских команд это получилось с огромным трудом. Дагестанцам пора дома не просто хорошо играть, но и набирать очки. «Динамо» с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».