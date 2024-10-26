ЦСКА — «Факел»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ в Москве

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.65.

«В российском чемпионате ЦСКА в турнирной таблице находится намного выше «Факела». Оно и понятно, команды решают совершенно разные задачи. Основная цель «Факела» — сохранить прописку в элите российского футбола.

ЦСКА же борется за максимально высокие места и в последних матчах смотрится уверенно. Классная игра против московского «Динамо» завершилась победой в дерби. И очень непростой выезд в гости к махачкалинскому «Динамо» также принёс команде Марка Николича желанные три очка. В отличной форме находится один из лучших бомбардиров нашего чемпионата — Тамерлан Мусаев, на счету которого уже шесть мячей, и большинство из них были победными для ЦСКА.

В домашнем матче с «Факелом», естественно, именно армейцы выглядят фаворитами встречи. Я думаю, что они создадут достаточно моментов для того, чтобы отличиться и, скорее всего, даже не раз. «Факелу» пока тяжело даются выездные матчи, за исключением игры предыдущего тура, когда «Факел» смог в меньшинстве обыграть «Ахмат» на выезде. Но всё-таки одно дело «Ахмат», который находится на последнем месте в турнирной таблице и на данный момент не имеет на своём счету ни одной победы. И совершенно другое дело ЦСКА, команда, обладающая хорошими исполнителями, да ещё и находящимися в превосходной форме.

Поэтому мой прогноз на эту встречу – победа ЦСКА и тотал матча больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».