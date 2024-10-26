ЦСКА — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.48.

«Армейцы наконец набрали приличную форму, победы следуют как в чемпионате, так и в Кубке России. В 10-м туре красно-синие играли с «Ахматом», домашняя встреча прошла уверенно и без особого напряга. Аббос Файзуллаев открыл счёт на 19-й минуте, ещё до перерыва Келлвен увеличил преимущество, во втором тайме ЦСКА оборотов не сбавлял, следствием этого стал автогол Дарко Тодоровича — победа армейцев 3:0. В матче с московским «Динамо» красно-синие показали удивительный первый тайм, моментов было создано много, только вот с реализацией возникли серьёзные проблемы. Гол Файзуллаева остался единственным в первой половине игры, во второй уже «Динамо» взялось за дело, Хорхе Карраскаль сравнял счёт, но в концовке армейцы смогли вырвать победу, автором мяча стал Тамерлан Мусаев. В последнем туре ЦСКА пришлось нелегко, снова игра с «Динамо», но на этот раз — махачкалинским. Игра у армейцев не шла, поэтому весьма кстати оказалась ошибка защитников, которой снова воспользовался Тамерлан Мусаев — 1:0.

«Факел» наконец одержал вторую победу в сезоне. На этот раз получилось в гостях обыграть «Ахмат», хоть встреча и получилась непростой. Грозненцы два раза выходили вперёд, но гол Евгения Маркова и дубль Алексея Каштанова в добавленное ко второму тайму время принесли победу команде Дмитрия Пятибратова. Эти три очка позволили «Факелу» подняться из зоны прямого вылета, правда, пока расслабляться рано, воронежцы пока лишь 14-е.

ЦСКА набрал отличную форму и вряд ли потеряет очки в матче с командой из второй части турнирной таблицы. При этом воронежцы в последних матчах играют неплохо и могут доставить проблем армейцам. И всё же — победа ЦСКА с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».