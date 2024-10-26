«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон».

Ставка: тотал больше 6 голов за 1.87.

«Молнии» очень много пропускают. Остаётся на плаву «Тампа-Бэй» только благодаря результативности нападающих, в особенности Никиты Кучерова. 31-летний форвард набрал очки во всех семи встречах. Он забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

У «Вашингтона» дела обстоят значительно лучше. «Кэпиталз» начали сезон с поражения, но с тех пор они не проиграли ни одного матча. Подопечные Спенсера Карбери победили «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и дважды обыграли «Филадельфию» (4:1 и 6:3).

К слову, в числе команд, которым капитан «Вашингтона» забивает, чаще всего фигурирует «Тампа-Бэй». В 81 встрече с «Лайтнинг» Овечкин забросил 50 шайб. Андрею Василевскому будет сложно помешать Александру отличиться.

Хотя надо отметить, что «Вашингтон» не зациклен на результативности Овечкина. Команда в первую очередь ориентирована на добычу результата. Более того, сам Александр старается всячески улучшить показатели «Вашингтона». Помимо двух голов в шести матчах, на его счету три результативные передачи.

«Столичные» пребывают на подъёме. Они много забивают и обыгрывают всех без разбору. Однако как долго продлится победная серия подопечных Спенсера Карбери — загадка. Не исключено, что в скором времени воодушевление пройдёт и белая полоса сменится на чёрную. В прошлом сезоне такое было.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6 шайб с коэффициентом 1.87. У «Кэпиталз» пока что всё хорошо с результативностью. Они много забивают, что не является приятной новостью для Андрея Василевского. Однако и у «Тампа-Бэй» есть чем ответить.