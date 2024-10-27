«Пари НН» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых на победу

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27 октября на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Спартак». Начало игры — в 14:15 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Деяна Станковича: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.60 (22%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол в исполнении «Спартака» доступен с коэффициентом 1.11.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90, на гол в каждом тайме дают 1.77.