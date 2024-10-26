ЦСКА — «Факел»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 26 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА 2:0 за 4.70.

«ЦСКА и «Факел» сыграют друг с другом 26 октября в 13-м туре РПЛ. Думаю, фаворит тут очевиден. Воронежцы просто так очки не отдадут, но уровня для равного противостояния им явно не хватит.

ЦСКА находится в хорошей форме. Если брать официальные игры, то у него идёт серия из пяти побед кряду. Да, не всегда за этот период у армейцев были сложные соперники, но всё равно подопечным Николича было важно выиграть у них — 1:0 с «Ахматом» и «Динамо» Махачкала, 2:0 с «Пари НН». Но важную викторию ЦСКА добыл в противостоянии с «Динамо» Москва — непростые 2:1.

В таблице РПЛ клуб идёт на четвёртом месте с 23 баллами. Пока у него есть определённое отставание от лидеров — три и шесть очков. А вот то же московское «Динамо» отстаёт от ЦСКА только по дополнительным параметрам. Также на неделе армейцы завершили выступление в групповом этапе Кубка России — в своём квартете они финишировали первыми и вышли в плей-офф Пути РПЛ.

«Факел» на неделе тоже играл в Кубке — с «Зенитом». Понятно, что шансов у него почти не было, но выиграли питерцы с минимальным счётом — 1:0. Впрочем, игра для них ничего не решала, воронежцы всё равно никуда не вышли.

В РПЛ «огнеопасные» в последнем туре добыли вторую победу в этом розыгрыше — 3:2 с «Ахматом». С 10 очками «Факел» всё ещё идёт в зоне вылета. Впрочем, пара ничьих — и он поднимется из зоны вылета.

Правда, сейчас гостям, я думаю, не на что рассчитывать. ЦСКА ещё имеет шанс догнать лидеров, разрыв не такой большой. В подобных встречах команда Николича не должна даже вничью играть.

Моя ставка тут — точный счёт 2:0 с коэффициентом 4.70», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».