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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Пари НН» — «Спартак»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Пари НН» — «Спартак»
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27 октября на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Спартак». Начало игры — в 14:15 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Деяна Станковича: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.60 (22%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу «Спартака» (6.50). Победа красно-белых со счётом 1:0 идёт за 6.70, на ничью 1:1 дают 7.70.

Если «Спартак» выиграет со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 8.10.

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