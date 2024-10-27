«Пари НН» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.87.

Нижегородцы стали смотреться интереснее в первых же матчах под руководством Гончаренко. Они сумели отнять очки у «Ростова» (1:1) в первенстве и победили «Краснодар» (2:1) в Кубке России. «Быки» из-за поражения от «Пари НН» отправились в Путь регионов.

У нижегородцев не было турнирной мотивации, потому что они уже давно лишились шансов на выход в плей-офф. Тем не менее Гончаренко смог найти слова для настроя команды. Хватит ли мотивирующих слов Гончаренко для того, чтобы «Пари НН» снова смог отнять очки у фаворита? «Спартак» они давно не побеждали. Четыре из шести последних очных встреч выиграли красно-белые. Две другие игры ознаменовались ничейными исходами.

В целом сезон для москвичей складывается посредственно. Они далеки от чемпионской гонки, но это можно поправить. Впереди ещё много туров. В то же время Деян Станкович может сделать упор на Кубке России. Его подопечные выиграли пять из шести матчей группового этапа турнира.

«Народная команда» не всегда поспевает за задумками бывшего легендарного футболиста. В последних пяти турах в РПЛ она победила только «Ростов» (3:0), а также сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и московским «Динамо» (2:2). Уступили красно-белые «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

Решение сербского специалиста использовать тактику с тремя защитниками в игре с «быками» совсем себя не оправдало. На Станковича обрушилось много критики за неудачный эксперимент в важном матче. Победа в игре с махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке России мало что меняет.

Тренеру необходимо исправляться за разгромное поражение. Поставить на победу «Спартака» и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.87.