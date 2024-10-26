«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру 13-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ростова» за 1.75.

«Ростовчане испытывают серьёзные проблемы в последних турах, ни одной победы в пяти матчах. Такие результаты отбросили команду Валерия Карпина на восьмое место. «Краснодару» уступили 0:2, при этом шансов у чужих ворот было предостаточно, в очередной раз подвела реализация. Игра с махачкалинским «Динамо» победной также не стала — унылые 0:0 при минимальном количестве моментов. Дальше и вовсе провал, два подряд сухих поражения — 0:2 от «Акрона» и 0:3 от московского «Спартака». Расколдовать ворота получилось в последнем туре. «Пари НН» забил на 75-й минуте, но удержать победу не получилось, уже в добавленное время был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. Ничья 1:1, которая оставляет команду на восьмом месте.

«Ахмат» — худшая команда чемпионата. До сих пор у грозненцев нет ни одной победы, а в последних пяти турах у них и вовсе — четыре поражения. Обидно уступили московскому «Динамо». На 88-й минуте счёт был 2:2, но два пропущенных мяча в концовке не дали «Ахмату» набрать хоть одно очко. Дальше была ничья с «Крыльями» — 1:1 и два сухих поражения — от ЦСКА 0:3 и от «Рубина» — 0:2. Шанс одержать первую победу был в последнем туре, в игре с «Факелом»: грозненцы вели 1:0 и 2:1, но удержать преимущество не получилось. «Факел» побеждает, а «Ахмат» остаётся на последнем месте с шестью очками.

«Ростов» неожиданно попал в серьёзную турбулентность, но игра команды в последнем туре показала, что потенциал у команды хороший, в следующих турах нужно потихоньку переламывать ситуацию. Если и прерывать серию неудачных результатов, то с аутсайдером. Победа «Ростова», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».