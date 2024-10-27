«Зенит» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита центрального матча тура РПЛ

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В воскресенье, 27 октября, продолжится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч «Зенит» — «Локомотив», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение подопечным Сергея Семака. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Локомотива» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — это 17%. На ничью можно поставить за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ждут, что предстоящая встреча лидеров Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.