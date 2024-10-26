«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 26 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в 13-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Обе команды недовольны тем, что происходит с ними в этом сезоне. «Ахмат» вообще последний, за 12 туров ни разу не выиграл. Это даже в голове не укладывается. Но тут и с тренером не угадали, и состав укомплектован не так здорово, как казалось. Конечно, были матчи, где грозненцы должны были брать три очка, в том числе и с «Факелом» в последнем туре, но по дистанции они выглядят невнятно, скомканно. Впереди нет человека, который мог бы решать. И, конечно, не хватает того же Бериши, который мог бы завести партнёров.

Но и «Ростов» выдает ужасную серию игр. Давно команда не выигрывала, да даже забивать почти перестала. Вот это уже совсем странно. Ситуация вышла из-под контроля Карпина. Уж забивали ростовчане всегда стабильно, много создавали. Не скажу, что сейчас в атаке что-то прям сломалось. Нет, моменты есть, но не так много. Плюс, если сами не забивают первыми, соперник наказывает, потом возникает волнение, появляется неуверенность. Все это выливается в неудачи.

В защите и те и другие выглядят неважно. «Ростов» «привозит» себе регулярно. «Ахмат», даже ведя в счёте, может легко задрожать из-за неуверенности. А выигрывать срочно надо и тем и другим. Не думаю, что кто-то будет отсиживаться в защите. Это вообще не в характере «Ростова». А «Ахмат» вряд ли сможет это сделать даже при большом желании.

Поставлю на «тотал больше 2.5». А результат может быть любым. Даже 2:2 не удивит меня», — приводит слова Титова «РБ Спорт».