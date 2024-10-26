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«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 26 октября

«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 26 октября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в 13-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Обе команды недовольны тем, что происходит с ними в этом сезоне. «Ахмат» вообще последний, за 12 туров ни разу не выиграл. Это даже в голове не укладывается. Но тут и с тренером не угадали, и состав укомплектован не так здорово, как казалось. Конечно, были матчи, где грозненцы должны были брать три очка, в том числе и с «Факелом» в последнем туре, но по дистанции они выглядят невнятно, скомканно. Впереди нет человека, который мог бы решать. И, конечно, не хватает того же Бериши, который мог бы завести партнёров.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но и «Ростов» выдает ужасную серию игр. Давно команда не выигрывала, да даже забивать почти перестала. Вот это уже совсем странно. Ситуация вышла из-под контроля Карпина. Уж забивали ростовчане всегда стабильно, много создавали. Не скажу, что сейчас в атаке что-то прям сломалось. Нет, моменты есть, но не так много. Плюс, если сами не забивают первыми, соперник наказывает, потом возникает волнение, появляется неуверенность. Все это выливается в неудачи.

В защите и те и другие выглядят неважно. «Ростов» «привозит» себе регулярно. «Ахмат», даже ведя в счёте, может легко задрожать из-за неуверенности. А выигрывать срочно надо и тем и другим. Не думаю, что кто-то будет отсиживаться в защите. Это вообще не в характере «Ростова». А «Ахмат» вряд ли сможет это сделать даже при большом желании.

Поставлю на «тотал больше 2.5». А результат может быть любым. Даже 2:2 не удивит меня», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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