«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.73.

Понятно и совершенно логично, что действующий чемпион на своём поле выступит в роли фаворита. Победная серия «Зенита», если взять в расчёт товарищеский разгром сербской «Войводины» (4:1) во время октябрьской международной паузы, составляет пять матчей, три из которых — всухую. Да, вы можете справедливо заметить, что соперники были далеко не самые сильные, а до того подопечные Сергея Семака вообще проиграли «Краснодару» (0:2).

Это весомый аргумент, согласен. Но ведь до встречи с краснодарцами тоже получилось обыграть многих — в том числе и крепкий ЦСКА (1:0) с «Рубином» (2:0). Да и в матче со «Спартаком» (0:0), когда тот был ещё на кураже, удалось сыграть вничью, хотя значительную часть времени пришлось провести в меньшинстве. Судя по всему, Сергей Семак адаптируется под соперника.

Московский «Локомотив» тоже хорош. Лишь в прошлом туре Российской Премьер-Лиги он прервал свою шестиматчевую победную серию, уступив на выезде подмосковным «Химкам» (0:2). Однако беда не приходит одна, и в следующей встрече в Кубке России железнодорожники с трудом, уже за пределами основного времени, обыграли «Ростов» (2:2, 8:7 пен.).

Небольшой спад отметить можно, но не исключено, что Михаил Галактионов готовился к «Зениту». Кроме того, не забывайте, что в составе много российских молодых футболистов. А как мы помним, молодым командам свойственна нестабильность. Впрочем, так или иначе, гости обязательно настроятся на принципиальное противостояние.

Назвать имя возможного победителя не возьмусь. «Зенит» — фаворит, но уже уступил одному из главных конкурентов. А вот ожидать голы в обе стороны — пожалуйста. Мало того что в пяти из шести прошлых очных встреч забивали обе команды, так «Локомотив» ещё и выиграл две последних подряд! Должен дать бой снова.