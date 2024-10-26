«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.89.

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» проведут матч в рамках 9-го тура АПЛ. Я тут не сомневаюсь в успехе «горожан». Уровень противников сильно разный. Гостям не на что сейчас рассчитывать.

«Манчестер Сити» уже вышел из небольшого кризиса, который был у него около месяца назад. Тогда несколько раз коллектив сыграл вничью, в том числе — с «Ньюкаслом» (1:1) и с «Арсеналом» (2:2) в АПЛ. Конечно, сейчас в борьбе за лидерство в Премьер-лиге таких оплошностей совершать нельзя. «Ливерпуль» этими неудачами воспользовался — он идёт первым в турнире и обгоняет «горожан» на одно очко.

Ещё одна неудача у команды Гвардиолы была в 1-м туре ЛЧ — тяжёлый матч с «Интером» (2:2). Но в остальных встречах «Сити» уверенно выигрывал, пусть и соперники там были намного слабее — 4:0 со «Слованом» и 5:0 со «Спартой». В общей таблице «Ман Сити» идёт высоко — в топ-3.

Само собой, «Саутгемптон» о еврокубках даже не задумывается. Коллективу важно сохранить прописку в Премьер-лиге, с чем он пока не справляется — с одним очком идёт на предпоследней строчке в зоне вылета. Единственное очко «святые» набрали недавно в игре с «Ипсвичем» — другим клубом, борющимся за выживание. Во всех остальных встречах «Саутгемптон» проигрывал — у него вторая худшая разница забитых и пропущенных голов.

В целом не думаю, что хоть какие-то проблемы сейчас возникнут у хозяев поля. «Горожане» обязаны уверенно выигрывать. Да, на неделе клуб выступал в ЛЧ, были задействованы игроки основы. Но всё равно даже в такой ситуации у гостей шансов тут нет.

Мой выбор в этом матче — фора (-2.5) мяча на «Манчестер Сити». Такой вариант оценивается в 1.89», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».